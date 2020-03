Seit Öffnung des Strommarktes vor 20 Jahren bietet sich für wechselwillige Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, elektrische Energie bei mehreren Anbietern anzufragen und damit die Bezugskosten zu reduzieren. Die Erfahrung zeigte jedoch, dass sich am Energiemarkt schnell viele unseriöse Anbieter einfanden und scheinbar günstiger Strom für Verbraucher letztendlich teurer wurde. Im Rahmen des Klimaschutzes finden sich laufend weitere Unternehmen die angeblich CO2-Neutralen Strom anbieten.

Auf welche Fallstricke Verbraucher beim Anbieterwechsel achten müssen und wie sich seriöse Angebote am Energiemarkt finden lassen erläutert Verbraucherberater Volker Mahlich von der Be-ratungsstelle Arnsberg in seinem Vortrag am Montag, 09. März 2020 um 19:30 Uhr im Peter Prinz Bildungshaus der VHS, Ehmsenstr. 7, Arnsberg. Dabei wird er auch Einblicke in dem seit 2007 offenen Gasmarkt geben und Ökostromanbieter kritisch beleuchten.

Neben dem Schwerpunktthema gibt es - wie immer - Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und zum "Fachsimpeln".

Der Eintritt ist frei. Eine kurze Anmeldung ist über arnsberg.energie@verbraucherzentrale.nrw oder telefonisch 02932/51097-03) erforderlich.

Die Veranstaltung findet statt im Rahmen des Projekts Energie2020 der Verbraucherzentrale NRW, das mit Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen, der Europäischen Union und der Stadt Arnsberg gefördert wird.