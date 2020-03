Aufgrund der Pflastersanierung wird die Mendener Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Arbeiten sollen am 2. März beginnen.

Derzeit wird die Marktpassage in Neheim saniert. Durch Erweiterung des Bauvorhabens wird auch die Situation der Warenanlieferung verändert, d.h., die Entladung erfolgt zukünftig außerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche. Hierfür wird verstärkter Rangierverkehr erforderlich.

Das vorhandene Betonpflaster in der Fahrspur ist bereits schadhaft und ist dringend instand zu setzen. Daher wird in diesem Bereich, dem Seitenbereich der neuen Zufahrt und dem Seitenbereich vor der Pinguin-Apotheke sowie der Ausfahrt zur Asphaltfahrbahn Mendener Straße das vorhandene Betonpflaster aufgenommen, der vorhandene Unterbau teilweise ersetzt und neues, stärkeres Betonpflaster in einem geeigneten Verbund mit besonderem Bettung- und Fugenmaterial verlegt.

Arbeiten dauern rund 6 Wochen



Die Arbeiten erfolgen in zwei Abschnitten, sodass der fußläufige Verkehr noch an der Baustelle vorbeikommt, für den Fahrzeugverkehr muss die Mendener Straße in diesem Bereich gesperrt werden.

Der Anlieferverkehr für betroffene Geschäfte und den Marktplatz kann nur über die Möhnestraße / Apothekerstraße erfolgen. Die Arbeiten sollen am Montag, 2. März, bei geeigneter Witterung beginnen und innerhalb von ca. sechs Wochen abgeschlossen sein.