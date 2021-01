ARNSBERG. Webinare, Online-Konferenzen und Online-Schulungen - dafür gibt es nicht nur ganz verschiedene Anbieter sondern auch eine ganze Reihe von Regeln, technischen und pädagogischen, an die man sich halten sollte, wenn man seine Zuhörerschar begeistern und es sich selbst möglichst komfortabel machen will.

In einem von der VHS angebotenen Online-Seminar (U-501-710) lernen die Teilnehmenden verschiedene Anbieter (unter anderem Zoom, jitsi meet, go to meeting, skype und hangouts) und das jeweilige Handling kennen. Von der richtigen Kameraeinstellung bis zu den Möglichkeiten der Interaktion - es gibt unzählige Fehlerquellen aber auch ebenso viele Möglichkeiten.

Der Kurs ist am Samstag, 23. Januar, und am Samstag, 30. Januar, jeweils von 13 bis 16 Uhr. Anmeldungen sind ab sofort möglich über die VHS-Homepage (www.vhs-arnsberg-sundern.de) oder unter Tel. 02931/13464.