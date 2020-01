Im Rahmen unserer Aktion "Die geschenkte halbe Seite" stellt sich heute der Tennisclub Blau-Weiß Sundern vor.

"Der Tennisclub Blau-Weiß Sundern wurde 1963 gegründet und ist mit rund 400 Mitgliedern einer der größten Tennisvereine in Südwestfalen. Die Anlage des TCS ist am Stadtrand von Sundern an der Settmecke optimal gelegen und verfügt über zehn Sandplätze in Turnierqualität. Im Mittelpunkt befindet sich das Clubhaus, welches mit seiner großen Sonnenterrasse einen hervorragenden Ausblick über die meisten Tennisplätze bietet. Direkt neben dem Vereinsgelände befindet sich die Tennishalle Sundern, durch die zusätzliche Spiel- und Trainingsmöglichkeiten sowie das Wintertraining vor Ort sichergestellt werden. Die Tennishalle ist vom Verein ausgegliedert und befindet sich im Besitz der Familie Wälter. Den Vorsitz im TCS haben momentan Dr. Stephan Peters (1. Vorsitzender) und Wilhelm Scheffer (2. Vorsitzender). Besonders bekannt geworden ist der Tennisclub durch einen Gastauftritt von Boris Becker im Jahr 2002 und die errungenen Deutschen Meisterschaftstitel der Bundesliga-Herrenmannschaft in den Jahren 2003 und 2004.

In den letzten Jahren gab es dann beim TCS mehrere besondere Events. Anlässlich des 50-jährigen Vereinsjubiläums im Jahr 2013 wurde ein 50 Stunden-Doppelturnier gespielt, 2015 und 2016 fand in Kooperation mit zwei anderen Vereinen ein Racketlon-Turnier statt und 2018 schließlich ein Bundesliga-Revival, in dem Sundern noch einmal gegen den alten Erzrivalen ETUF Essen antrat.

Ab 2020 in der Südwestfalenliga



Im sportlichen Bereich sind momentan 24 Jugend- und Erwachsenenmannschaften auf Kreis-, Bezirks- und Verbandsebene aktiv. Hier ist besonders zu erwähnen, dass die 1. Herrenmannschaft des TCS ab der kommenden Sommersaison 2020 wieder in der Südwestfalenliga spielen wird.

Der TCS ist weit über die Grenzen von Sundern auch für seine hervorragende Jugendarbeit bekannt. Mehr als 140 Kinder und Jugendliche werden von den zwei hauptberuflichen Trainern Christoph Bade und Frank Wälter betreut. Diese werden bei Bedarf von Co-Trainern aus der eigenen Jugend unterstützt. Die Betreuung durch die Trainer beginnt bereits in den umliegenden Grundschulen, in denen Tennisschnupperkurse angeboten werden. Bedingt durch die umfassende Nachwuchsförderung ist der Verein auf mehreren Ebenen mit 14 Jugendmannschaften vertreten. Im Fördertraining (U8-U10) befinden sich momentan 10 Kinder, die auf das weiterführende Kadertraining (U12-U18) vorbereitet werden. Im Vorbereitungskader für die 1. Damen- bzw. Herrenmannschaft befinden sich zur Zeit 15 Jugendliche. Um die Kinder und Jugendlichen mit einem zusätzlichen Training zu unterstützen, findet in der ersten Woche der Sommerferien das Jugendferiencamp statt. Der Termin hierfür ist im nächsten Jahr vom 29.06. bis 07.07.2020.

Aktivitäten und Geselligkeit



Beim TC Blau-Weiß Sundern wird aber nicht nur Tennis gespielt. Im Verein wird viel Wert auf gemeinschaftliche Aktivitäten und Geselligkeit gelegt. So lädt zum Beispiel die große Sonnenterrasse des Clubhauses im Sommer zum gemeinsamen Grillen ein, es werden Ausflüge mit Besichtigungen gemacht und zum Saisonabschluss gibt es jedes Jahr ein großes Clubfest. Das nächste wird voraussichtlich am 7. November 2020 stattfinden. Mehr Infos dazu und zu allen anderen Terminen auf unserer Internetseite tcsundern.de. Wer möchte, kann uns auch auf Facebook oder Instagram folgen. Im Bereich Tennis gibt es natürlich auch besondere Events. Am 14. März 2020 ab 19.30 Uhr wird der TCS zum zweiten Mal die Night Session ausrichten. Nach dem großen Erfolg der ersten Ausgabe wird diese nächtliche Doppelrunde mit Musik und Kaltgetränken erneut stattfinden. In der Nacht vom 14. auf den 15. März sind alle 4 Plätze der Tennishalle Sundern hierfür gebucht. Das Spielende ist offen.

Eltern-Kind-Turnier zur Saisoneröffnung



Zur Saisoneröffnung (am 25.4. oder 2.5.20) wird dann wieder das beliebte Eltern-Kind-Turnier stattfinden. Hier können Eltern mit ihrem Nachwuchs in einer lockeren Runde gegen andere Eltern-Kind-Paarungen antreten. Hier steht auch wieder der Spaß im Vordergrund, weshalb diese Veranstaltung im Veranstaltungskalender mittlerweile zu den Beliebtesten zählt.

In der kommenden Sommersaison ab 2. Mai möchte der TC Blau-Weiß Sundern allen Interessierten wieder die Möglichkeit geben, das Tennisspielen auf der Anlage einmal auszuprobieren. Dieses Angebot richtet sich auch an Altmitglieder, die wieder aktiv werden möchten. Das „freie Spiel“ soll regelmäßig samstags ab 9 Uhr stattfinden. Tennisschläger und Bälle werden gestellt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos zum Verein und den Terminen auf unserer Homepage tcsundern.de unter der Rubrik Aktuelles und im TCS Terminplaner."

Text: André Ende, TC BW Sundern