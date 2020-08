Nach langen intensivem Training steigen jetzt auch die Herdringer Leichtathleten in die Saison ein.

Am Montag 3.08.2020 werden Sven Hültenschmidt MJU18 und Lilly Rahmann W15 beim Hoch-und Speermeeting der DJK Arminia Ibbenbüren in die Wettkampfsaison einsteigen. Beide starten im Speerwurf. Da die Speere unter den Corona Bedingungen ständig desinfiziert werden müssen, ist ein Langwurf-Wettkampf nur unten hohen Auflagen durchführbar. Ich hoffe beide kommen mit den Bedingungen gut zurecht und können an die guten Trainingseindrücke der letzten Wochen anknüpfen. Sven und Lilly wurden mit neuen Speeren ausgestattet und müssen sich jetzt an diese Geräte gewöhnen. Da kommt dieser Wettkampf sehr gelegen.