SUNDERN. Seit dem erneuten Lockdown im November sitzen alle Schwimmer wieder auf dem Trockenen und können leider nicht mehr trainieren. Das ist natürlich für alle Leistungsschwimmer ein harter Schlag und die Sportler müssen versuchen, durch ein Alternativprogramm fit zu bleiben.

Parallel zum Lockdown wurden die Nominierungen für den Landeskader NRW veröffentlicht. Jacob Gerke vom TuS Sundern hat den Sprung in den Kader geschafft und hört diesem jetzt für zwölf Monate an. Seine Mannschaftskollegin Luisa Frieling gehört zu den vom Landesstützpunkt geförderten Schwimmerinnen, die kurz für dem Sprung ins Team stehen. Entschieden haben sich beide Sportler für den Stützpunkt in Bochum. Dort können sie aktuell unter verschärften Hygienebedingungen dreimal wöchentlich zusammen mit dem Team der SG Ruhr trainieren. Zeitversetzt trainieren hier noch weitere Kaderschwimmer von BW Bochum.

Großer Einsatz für den Sport

Neben der großen Chance für die beiden Schwimmer ist das auch ein großer Aufwand für die Eltern. Die Fahrten nach Bochum müssen durch sie organisiert werden und es dürfen sich in den Autos immer nur Personen aus zwei Haushalten aufhalten.

Im zweiten Lockdown dürfen nur die Landes- und Bundesstützpunkte trainieren. Luisa und Jacob nutzen diesen Chance natürlich gerne, hoffen aber auch bald wieder mit ihren Mannschaftskameraden in Sundern trainieren zu können.