11. Sauerländischer Laufwettbewerb auf der Finnenbahn im Sport- und Solepark in Arnsberg-Hüsten das war gestern. Falsch, leider, das wäre gestern gewesen. Und das hätte wettertechnisch auch gut gepasst. Aber wenn wäre und hätte zählt in 2020 wegen Corona eben nicht. Und das ist Fakt und nicht fake.

Für einen Moment innehalten war aber gestern wohl schon angesagt. Die Erinnerungen an die 10 bisherigen Veranstaltungen sind bei dem 2020 passenden Wetter noch so stark. Flitzebogen, Sausewind, Herbstorkan und Raserei auf der 1km langen Finnenbahn rund um das Stadion Hüsten bei bester Illumination das war ja schon eigentlich nicht mehr wegzudenken. Nein es ist nicht richtig, dass der "Erfinder" dieser Veranstaltung, Thomas Vielhaber, wegen Dienstortwechsel nach Hannover diese Veranstaltung mitgenommen hat. Würde der nie tun, weil er tief im LAC verwurzelt ist. Richtig ist allein Corona, so wie es vielen anderen Veranstaltungen anderer Vereine auch gegangen ist und noch geht.

Natürlich ist man traurig, Darüber hinweg trösten sollen hier ein paar Bilder aus den vergangenen Jahren. Und die Berichte dazu sind beim LAC Veltins Hochsauerland auf der homepage auch zu finden. Mein Wunsch: schauen wir nach vorne und ins nächste Jahr und ein Wiederaufleben dieser kultigen Veranstaltung. Also Ende November 2021 sind wir damit wieder da. Versprochen!! ? !!

Pressewart Michael Küsgen