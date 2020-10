Über den Sieger des einzigen Laufs der Serie Anfang März im Eichholz in Arnsberg erreichte uns ein Bericht vom Stammverein SC-Hagen-Wildewiese.

SC Hagen-Wildewiese Läufer Leo Arnold mit persönlichen Bestzeiten

Köln: am 19.09.2020 wurde die neue Tartanbahn des TuS Köln rr mit einem Sportfest eingeweiht. Corona erforderte die Starterfelder jeweils auf 10 Läufern mit gleichen Tempovoraussetzungen aufzuteilen. SC-Läufer Leo Arnold war auch am Start als einer von 26 gewerteten Teilnehmern. Mit einer überragenden Zeit über die 5000m in 14:59min wurde er nicht nur Gesamtzweiter -hinter Jonathan Dahlke vom TSV Bayer 04 Leverkusen- er lief zugleich auch neuen Vereinsrekord.

Berlin: eine Woche später nahm Leo am internationalen Lauf „Berlin 10k Invitational“ teil. Auch hier gelang ihm eine absolute Topzeit über die 10km mit 31:00min.

Hier gab es 3 Läufe, die nach den persönlichen Bestzeiten besetzt waren. Die langsamste Gruppe lief dann die 10 km noch unter 34:00 Min. „Die Leistungsdichte war sehr hoch“, wusste Leo zu berichten. „ Es herrschten optimale Bedingungen: komplett flach, kein Wind, ideales Laufwetter“.

Coach Thomas Baehr: „Wir können Leo nur zu diesen grandiosen Leistungen gratulieren.“ Stolz: „Hier kommen jahreslanges Training, Talent und die Umsetzung der neuesten Trainingsphilosophien seines Personal-Trainers Daniel Appelhans zusammen. Leo ist damit auch gerade für die Kinder und Jugendlichen in der Laufgruppe des SC Hagen-Wildewiese ein großes Vorbild“.

Das LAC Veltins Hochsauerland gratuliert zu den überzeugenden Leistungen und hofft Leo Arnold bald auch wieder in der Volksbank Lauf Cup Serie im Sauerland laufen sehen zu können. Leider musste allerdings auch der letzte Lauf der Serie 2020 in Oeventrop Ende Oktober bereits abgesagt werden. Somit wird auch



keine Abschlussveranstaltung im Dezember in der Kulturschmiede in Arnsberg

stattfinden.

Die Informationen über Leo Arnold erhielt das LAC von Martin Lehnert vom SC Hagen-Wildewiese.