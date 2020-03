Am kommenden Sonntag steigt in Gent (Belgien) der 3. Hallenvergleichskampf Belgien-Niederlande-NRW der Altersklasse U17. Mit dabei - durch eine erneute Nominierung des Verbandes - Sven Hültenschmidt, der Athlet vom TV Herdringen. Sven ist für den Weitsprung in das NRW-Aufgebot berufen worden.

Für seine mittlerweile 4. Teilnahme an einem Ländervergleichskampf wünschen nicht nur sein Heimtrainer Volker Buchmann, der gesamte Trainerstab und der Vorstand des LAC Veltins Hochsauerland maximalen Erfolg.