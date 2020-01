Zusammen mit der früheren stellvertretenden Bürgermeisterin Rosemarie Goldner wird Aktives Neheim auch in diesem Jahr wieder die beliebten öffentlichen Stadtrundfahrten zu unterschiedlichsten Themenbereichen innerhalb der Gesamtstadt Arnsberg anbieten.

Monatlich wechselnd werden Fahrten für verschiedene Zielgruppen angeboten. Interessierte können am Donnerstag, 19. März, (14.00 Uhr – 17.30 Uhr), am Donnerstag, 18. Juni (14.00 Uhr – 17.30 Uhr) und am Donnerstag, 27. August (10.00 Uhr – 13.30 Uhr), sowie am Donnerstag, 24. September 2020 (14.00 Uhr – 17.30 Uhr) unter dem Motto ‚Arnsberg – (neu)kennenlernen‘ teilnehmen. Alle 13 Dörfer und vier Stadtteile werden bei dieser Tour – im besten Fall – ‚neu‘ kennengelernt. Das Schlüsselwort dazu ist: Durch Vielfalt die Einheit „erfahren“ (Kostenbeitrag pro Person: 14,50 Euro).

Tour für Kinder



Bei der Tour „Arnsberg und seine Bauernhöfe - eine Entdeckungsreise speziell für Kinder“ werden am Donnerstag, 16. April (10.00 Uhr – 13.30 Uhr) ausgewählte Bauernhöfe besucht. Hier erfahren nicht nur die Kinder Wissenswertes über die Viehzucht und die Landwirtschaft in ihrer Stadt, sondern auch die Erwachsenen werden interessante Einblicke in das Leben und Arbeiten auf dem Land erhalten. Diese Rundfahrt in den Osterferien wird vom Familienbüro der Stadt Arnsberg unterstützt (Kinder nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person, Kostenbeitrag pro Person/ Erwachsene: 14,50 Euro, 1. eigenes Kind: 5 Euro, 2. + 3. eigenes Kind: frei).

Am Donnerstag, 14. Mai (14.00 Uhr bis 17.30 Uhr) steht das Thema „Arnsberg – Stadt und Wald eine geschichtlich gewachsene Einheit“ auf dem Fahrplan. Schwerpunkt dieser Tour ist die Waldschenkung Graf Gottfrieds an die Neheimer Bevölkerung. Graf Gottfried hatte 1368 den Neheimern über 925 Morgen (240 Hektar) Wald geschenkt (Kostenbeitrag pro Person: 14,50 Euro).

Entdeckungsreise in den Sommerferien



In den Sommerferien wird mit Unterstützung des Familienbüros der Stadt Arnsberg am 30. Juli (10.00 Uhr – 13.30 Uhr) eine Entdeckungsreise „Arnsberg – und seine Spielplätze“ speziell für Kinder angeboten. In Arnsberg gibt es insgesamt 98 ausgebaute Spielflächen - davon 62 öffentliche Spielplätze, 19 Spielplätze an Schulen, 16 Bolzplätze und zwei Skateranlagen. Auf rund 60.000 qm kann gespielt, getobt und gebolzt werden. Die Spielflächen in unmittelbarer Nähe der Wohnung oder an attraktiven, zentral gelegenen Orten tragen dazu bei, dass sich Menschen in der Stadt wohlfühlen und abwechslungsreiche Freizeitangebote finden. Kinder (nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person) können gerne ihren Tretroller, Laufrad,“Pukki“-Fahrrad oder ähnliches mitbringen (Kostenbeitrag pro Person/ Erwachsene: 14,50 Euro, 1. eigenes Kind: 5 Euro, 2. + 3. eigenes Kind: frei).

"Wo die Kunst zu Hause ist"



„Arnsberg – wo die Kunst zu Hause ist“: Bei dieser Stadtrundfahrt am 6. August (14.00 Uhr - 18.00 Uhr) werden ausgewählte Kunstobjekte und Ateliers unter anderem im Rahmen des „Internationalen Kunstsommers“ besucht (Kostenbeitrag pro Person: 14,50 Euro).

Am 22. Oktober (10.00 Uhr – 13.30 Uhr) besteht speziell für Kinder die Möglichkeit an der Erkundungstour „Arnsberg – Stadt und Wald“ teilzunehmen. Mit Unterstützung des Familienbüros der Stadt Arnsberg wird den Kindern und Erwachsenen auf dieser Rundfahrt die Waldschenkung Graf Gottfrieds an die Neheimer Bevölkerung veranschaulicht (Kinder nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person, Kostenbeitrag pro Person / Erwachsene: 14,50 Euro, 1. eigenes Kind: 5 Euro, 2. + 3. eigenes Kind: frei).

Treffpunkt: Parkhaus Goethestraße



Treffpunkt für alle Stadtrundfahrten ist das Parkhaus Goethestraße in Neheim. Eine Anmeldung ist zu allen Bustouren unbedingt erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist: Aktives Neheim – Citybüro: Tel. 02932/ 892929 oder per E-Mail citybuero@aktives-neheim.de. Unabhängig von den „offenen“ Touren ist es auch möglich, eine der Thementouren z.B. für Klassentreffen, Firmen-, Familien- und / oder Vereinsveranstaltungen zu buchen.