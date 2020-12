Die Heimatblätter des Arnsberger Heimatbundes für dieses Jahr sind erschienen. Auch in diesem Jahr bietet die Themenpalette auf über 180 Seiten wieder ein breites Spektrum – von der historischen bis zur modernen Zeit.

Themenschwerpunkte sind unter anderem Jubiläen in unserer Stadt wie zum Beispiel 70 Jahre Tambourcorps und 40 Jahre zweite Kompanie des Schützenvereins Schreppenberg. Weitere Themen sind Arnsbergs Kneipen - gestern und heute, „Im Winkel“- eine Arnsberger Arbeitersiedlung im Krähenland, humorvolle Messdienererinnerungen aus der Piusgemeinde, der Kinder- und Jugendtreff in Gierskämpen sowie jede Menge Geschichten über Arnsberger Bürger und Familien. Die Mitglieder erhalten die 41. Ausgabe kostenlos per Post. Weitere Interessierte können das Heft in den Arnsberger Buchhandlungen zum Preis von 7 Euro erwerben.