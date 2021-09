Ehrungen und Neuwahlen bestimmten die Jahreshauptversammlung vom Musikverein 1903 Oeventrop e.V.

Friedrich Wiesehöfer wurde für 75 Jahre Mitgliedschaft geehrt

Am Sonntag, den 12. September fand die Versammlung unter den geltenden Corona-Regeln in der Schützenhalle statt. Beim Betreten der Halle mit Maske, wurde jeder einzelne Teilnehmer gem. der 3G – Regel überprüft.

Nach der Begrüßung durch die 1. Vorsitzende Andrea Hiller, erklärte Sie die einzuhaltenden Regeln während der Versammlung. Leider war es auch in diesem Jahr noch nicht möglich, aufgrund der geltenden Vorschriften zum Infektionsschutz, dass die komplette Musikkappelle spielen durfte. Trotzdem wollte man an der Tradition festhalten, zu Beginn der Versammlung, in Stille der verstorbenen Mitglieder zu gedenken. Hierzu spielten Tessa Achtermann und Jürgen Kramer das Lied „Ich hat einen Kameraden“.

Es folgten die vereinsinternen Regularien wie verlesen des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung durch Geschäftsführerin Jana Marinkovic, der Jahresbericht von der stellv. Geschäftsführerin Sarah Kramer-Schnapp sowie den Seniorenbericht, stellv. für den Seniorenvertreter Bernd Thöne, der aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niederlegen musste. Kassenbericht vom Kassierer Daniel Kerwin und der Jugendbericht von Lena Adam folgten. Nach dem Bericht der Kassenprüferin Jenni Struwe wurde dem Kassierer sowie dem gesamten Vorstand die Entlastung einstimmig erteilt.

Ehrungen

Auch in diesem Jahr, konnten vom Musikverein wieder einige Musiker und Mitglieder geehrt werden. Die Ehrennadel und Urkunde vom Volksmusikerbund und ein kleines Präsent vom Musikverein erhielten für:

25 Jahre aktive Musiker: Cordula Tizzano, Philipp Reckmann und Ralf Müller

30 Jahre aktive Musiker: Sarah Kramer-Schnapp und Jürgen Kramer

25 Jahre Mitgliedschaft: Tobias Ruhrmann, Barbara Kramer, Helmut Hoffmann, Dr. Ansgar Hülshoff, Ferdi Geiz, Johannes Bette und Ronald Frank

75 Jahre Mitgliedschaft: Sicherlich eine seltene und außergewöhnliche Ehrung auch bei anderen Vereinen, wurde Friedrich Wiesehöfer zu teil. Wie gewohnt bei Versammlungen und Veranstaltungen vom Musikverein, ließ er es sich nicht nehmen, die Ehrennadel und Urkunde vom Volksmusikerbund persönlich entgegenzunehmen. Als 2er in der Geschichte vom Musikverein gab es zusätzlich noch den Ehrenteller und Präsentkorb.

Leider waren nicht alle Jubilare anwesend. Die Ehrennadeln und Urkunden werden den Jubilaren nachgereicht.

Wahlen

Wiedergewählt und somit im Amt bestätigt wurden: Peter Schulte stellv. Vorsitzender, Kassierer Daniel Kerwin, stellv. Geschäftsführerin Sarah Kramer-Schnapp, Sach- und Gerätewartin Maxi Vieth und Beisitzer Joachim Krätzig. Die bisherige Jugendbetreuerin Cordula Tizzano stellte sich nicht mehr zur Wahl. Diesen Posten übernimmt jetzt die bisherige stellv. Lena Adam. Den bisherigen Posten von Lena übernimmt jetzt der bisherige Beisitzer Basti Hannappel. Gleiches zählt auch für den stellv. Kassiere Jan Hiller, dessen Amt jetzt Mona Bruhn übernimmt. Das nicht besetzte Amt des stellv. Notenwarts konnte bei dieser Versammlung durch Silas Schulte wiederbesetzt werden, dessen bisherige Amt als stellv. Sachwart künftig von Timon Rösler als neues Mitglied im Vorstand bekleidet wird. Ebenfalls neu in den Vorstand gewählt, wurde als Beisitzer Freddy Thibaut für den scheidenden Martin Franke. Die Kassenprüfung für das Jahr 2021 übernehmen die Mitglieder Albert Schlupp, Charlotte Adam, Ersatz Doris Barfknecht. Alle Neu- und Wiedergewählten wurden einstimmig von der Versammlung gewählt.

Unter dem letzten Tagesordnungspunkt Veranstaltungen 2021/2022, konnte Geschäftsführerin Jana Marinkovic verkünden, dass die erfolgreiche Nikolausaktion auch in diesem Jahr fortgesetzt wird, wobei die Nikoläuse vom Musikverein wohl am Sonntagabend, den 05.12.2021 die begehrten Tüten verteilen. Unter Voraussetzung der geltenden Coronaregeln, ist am 12.12.2021 das Adventskonzert in der Pfarrkirche Hl. Familie geplant. Gleiches gilt auch für die Veranstaltung „Weiberfastnacht auf der Halle“ am 24.02.2022, Jahreshauptversammlung am 19.03.2022 und Frühjahrskonzert am 15.05.2022.

Da man wegen den geltenden Corona-Regeln auf das gemütliche Beisammensein im Anschluss leider verzichten musste, bedanke sich 1. Vorsitzende Andrea Hiller für die rege Teilnahme und wünschte allen Teilnehmern einen schönen Heimweg.