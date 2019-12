Nicht nur das Team SKS Sauerland hat sich für die kommende Saison verstärkt. Auch in der Jugendabteilung des Radsport Vereins Victoria Neheim geht es voran. Mit dem talentierten Geschwisterpaar Judith und Jonathan Rottmann aus Plettenberg schließen sich zwei erfolgreiche Nachwuchsfahrer dem Neheimer Verein an. Die bisher für den RSC Plettenberg startenden Talente zählen zu den besten Fahrern in ihren Altersklassen. Judith und Jonathan Rottmann konnten in der vergangenen Saison nicht weniger als jeweils zehn Rennen in der U15 und U17 Klasse für sich entscheiden. Alle Erfolge wurden in den Disziplinen Bahn-, Straßen-, Cross- und Mountainbike-Rennen eingefahren. Während Judith Rottmann Bestandteil des NRW Kaders auf Straße und Mountainbike ist, gehört Jonathan Rottmann darüber hinaus zur Nationalauswahl im Mountainbike-Bereich. Mit den Geschwistern Rottmann, Kenai Sterenborg- welcher ebenfalls zum NRW Kader gehört, Lukas Scherf (Strasse & Cross) und Jesse Schulte (MTB Downhill) vertritt ab jetzt eine "schlagkräftige Mannschaft" die Neheimer Farben in den verschiedensten Disziplinen im Leistungssport-Bereich.

Termine des RC Victoria Neheim 2020:

29. März: Anradeln

7. Juni: Arnsberger MTB Marathon

19. September: Bergpreis Wenholthausen (Klassen U13-U17, Radbundesliga: U19, Senioren & Damen)

20. September: Sauerlandrundfahrt von Arnsberg nach Winterberg (Radbundesliga Männer)