Einen gemütlichen Nachmittag verbrachten die vielen Besucher beim Adventsbasar des Vereinsrings Bruchhausen in der weihnachtlich geschmückten Bruchhausener Schützenhalle.

Bei Kaffee und Kuchen konnten die Besucher den Gesangsdarbietungen der Kindertagesstätte Entenhausen, des kath. Kindergartens Bruchhausen und der Rodentelgengrundschule zuhören. Danach besuchte der Nikolaus die Kinder und verteilte Geschenke am dicht umlagerten Knusperhaus der Kolpingfamilie. Verschiedene Verkaufsstände luden zum Kauf von Weihnachtsgeschenken ein und das Stockbrotbraten vor der Schützenhalle durfte ebenfalls nicht fehlen.

Intakte Dorfgemeinschaft Bruchhausen

Der erste Vorsitzende der Kolpingfamilie Ulf Patzonka übernimmt im kommenden Jahr turnusgemäß den zweiten Vorsitz des Vereinsrings. Frank Neuhaus, Vorsitzender des Vereinsrings Bruchhausen: "Es war mal wieder eine gelungene Veranstaltung, an deren Gelingen alle Bruchhausener Vereine tatkräftig mitgeholfen haben. Besonderer Dank gilt Antonius Reuther, der schon 29. Mal alle Fäden der Organisation in der Schützenhalle in der Hand hatte." Ulf Patzonka und Frank Neuhaus waren sich einig: "Es ist wichtig für Bruchhausen, dass eine Dorfgemeinschaftsveranstaltung stattfindet, bei der alle Vereine beteiligt sind."