Auch in diesem Jahr war wieder eine Abordnung der SGV-Mittwochswanderer aus Oeventrop im Hochgebirge unterwegs. Die Herbstwanderung führte nach Sölden im schönen Ötztal. Von dort aus ging es täglich bei herrlichem Wetter zu den verschiedensten Gipfelkreuzen hinauf. Von Sölden aus wurde das Giggijoch und der Gaislachkogl (3.058 m) „bezwungen“, von Obergurgl wanderten wir bis zur Hohen Mut (2.670 m) und die Breslauer Hütte auf 2.844 m wurde von Vent aus in Angriff genommen. Der Rückweg ins Tal erfolgte dann nach erfolgreicher „Besteigung“ zumeist mit Gondel oder Sesselbahn. Leider war die Wanderwoche wie immer viel zu schnell vorüber und so freuen wir uns jetzt schon auf die Berge im kommenden Jahr.