Viele Ehrungen der Musiker/Innen bewiesen u.a. die „Stärke“ des Freiw. Tambourkorps Oeventrop e.V.

Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung des Freiw. Tambourkorps Oeventrop (FTK), konnte Vorsitzende Stefanie Spiegel am Samstagabend, zahlreiche Mitglieder im Siedlerheim „Auf der Egge“, begrüßen.

Nach den Vereinsinternen Formalien und verlesen des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung durch Geschäftsführer Niklas Starke, folgte der Jahresrückblick 2019 durch die stellv. Geschäftsführerin Nadine Köstens.

Jahresrückblick 2019

Insgesamt 19 öffentliche Veranstaltungen wurden musikalisch vom FTK begleitet. Beginnend mit der Sebastianfeier der Schützenbruderschaft über den Karnevalsumzug der GS Dinschede, mehrere Schützenfeste und Freundschaftstreffen, Sommerfeste der Kompanien bis hin zum Martinsumzug. Mit dem Oeventroper Winterschützenfest endete die musikalische Begleitung. Hinzu kam als Highlight des Jahres, das grandiose 1. Kirchenkonzert des Tambourkorps unter dem Motto „Vorklänge“ zum 90-jährigen.

Bericht des Tambourmajors

Dieses Highlight spiegelte sich auch im Bericht des Tambourmajors Jonas Jaekel wieder, der aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend war, jedoch im „Live Stream per Smartphone“ alles verfolgte. Stellvertreter Robin Hachmann verlas den Bericht. Sein großer Dank galt allen Musiker/Innen bei der Teilnahme an den regelmäßigen Proben und den zusätzlichen Probewochenenden, wobei es an Spaß und Geselligkeit nicht fehlte. Nur, so war unser 1. Kirchenkonzert unter dem Motto „Vorklänge“ möglich, wobei wir beweisen konnten, „wir können nicht nur mit Marschmusik und Bufftata“, sondern auch mit Konzertstücken das Publikum begeistern. Sein Appell für 2020: Weiter so bei der Teilnahme an den regelmäßigen Proben und den zusätzlichen Probewochenenden und wir können musikalisch noch mehr erreichen.

Jugendvertreterin Jenusha Jeyaranjan berichtete über die Fortschritte bei der Ausbildung der Jugendlichen. Neben den vielen erfolgreichen Probearbeiten, gab‘s als kleines Dankeschön auch einen Besuch im „Phantasialand“. Drei Musikerinnen hatten im letzte Jahr die D3-Prüfung vom Volksmusikerbund NRW bestanden: Lina Peters, Annika Otto und Jenusha Jeyaranjan.

Kassiererin Julia Rocholl setze mit ihrem positiven Kassenbericht die Versammlung fort, der von den Kassenprüfern bestätigt wurde, worauf der Kassiererin und dem gesamten Vorstand die Entlastung erteilt wurde.

Wahlen

Zügig verlief der Tagesordnungspunkt Wahlen. Allen zur Wahl stehenden Personen, wurde seitens der Versammlung das volle Vertrauen ausgesprochen und wiedergewählt. In Ihren Ämtern bestätigt wurden: Vorsitzende Stefanie Spiegel, Geschäftsführer Niklas Starke, Stellv. Major Robin Hachmann und stellv. Kassierer Matthias Spyra.

Ehrungen

Vorab hielt Vorsitzende Stefanie eine kleine Laudatio zu jedem aktiven Musiker, der anschließend mit der Ehrennadel und einem Präsent ausgezeichnet wurde. Dies waren:

für 10 Jahre: Heidi Karrasch

für 25 Jahre: Katja u. Fabian Bornemann, Sascha Zillmer, Sebastian Kraas und Sven Püttmann

für 30 Jahre: Michaela Kraus, Tina Friedrich, Ingo Beckmann-Kobold, Holger Reiter und Stefanie Spiegel

für 40 Jahre: Ronja Korf, Angela Buenfeld, Jörg Brower und Roger Vollmer

Erstmalig in der Geschichte des Tambourkorps, wurden zwei aktive Musikerinnen für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Ute Kiehne und Eva Krafft nahmen gerührt diese außergewöhnliche Ehrung entgegen, welche gebührend von den Anwesenden Musiker/Innen mit Standing Ovation begleitet wurde.

Nach dem Punkt Verschiedenes, wo man noch ein paar vereinsinterne Themen regelte, wurde mit den Jubilaren noch ausgiebig im Siedlerheim „Auf der Egge“ gefeiert.