Die Enser Messetage am 7. und 8. März locken die Besucher in diesem Jahr bereits zum 16. Mal in die Hubertushalle in Niederense.

Die Wirtschafts- und Verbrauchermesse, die auch "Enser MeTa" genannt wird, lädt die Besucher am Messesamstag von 14 bis 20 Uhr ein, sich ein Bild von der Leistungsfähigkeit der Region zu machen und Antworten auf alle Fragen rund ums Wohnen, Bauen und Leben zu finden. Der Messesonntag beginnt bereits um 11 Uhr, und auch hier präsentieren rund 50 Aussteller ihre Dienstleistungen und Produkte aus den Bereichen Haus, Garten und Freizeit bis 18 Uhr.

"Moonlightsamstag" bis 20 Uhr



Bewährt hat sich der "Moonlightsamstag", mit dem das Organisationsteam um Henning Post auf das Besucherverhalten in den letzten Jahren reagiert hat. „Auffällig war in den vergangenen Jahren, dass die Besucher der Enser Messetage den Samstagvormittag wenig nutzten, da zu dieser Zeit wohl die Wochenenderledigungen bei den meisten im Vordergrund stehen. Daher bieten wir den Messebesuchern erneut die Gelegenheit, bis 20 Uhr gemütlich über unsere Leistungsschau zu bummeln“, so Henning Post. Der Initiativkreis Ense e.V. setzt mit dem Moonlightsamstag ein Highlight, da ab 17.30 Uhr ein DJ vor Ort sein wird und die Besucher "mit kulinarischen Köstlichkeiten überrascht werden."

Gespräche mit Fachleuten aus allen Bereichen



Wenn sich die Besucher auf der Ausstellungsfläche in und um die Hubertushalle in Ense-Niederense bei den verschiedensten Ausstellern umschauen, werden sie erleben, wie leistungsstark und fachlich hoch kompetent die regionalen Leistungsträger aus Handwerk und Dienstleistung sind. Die "Enser Meta" führt die Fachleute direkt mit ihren Kunden zusammen. Initiativkreisvorsitzender und Mitorganisator der "Enser Messetage", Ralf Hettwer, hält genau dies für wichtiger denn je." Den Besuchern soll unsere Ausstellung interessante Gesprächsmöglichkeiten mit Fachleuten aus allen Bereichen der Branche eröffnen", so Hettwer. Der Eintritt für Kinder ist frei, Erwachsene zahlen einen Euro.