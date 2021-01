Unbekannte nutzten die Jahreswechsel-Pause der Handwerker, um an einem Rohbau Am Nierenhof Kehlbleche und eine Dachrinne zu stehlen.



Die Dachdecker-Arbeiten ruhten seit dem 18. Dezember. Am vergangenen Montag, 4. Januar, wollten die Handwerker ihre Arbeit wieder aufnehmen. Dabei stellten sie fest, dass das Kupfer-Material im von der Straße nicht einsehbaren hinteren Bereich wieder fachgerecht demontiert wurde. Allein der Materialverlust liegt im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise an die Polizei in Menden, Tel. 02373/9099-0.