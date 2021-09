Balve. Von Donnerstag, 30. September, bis Sonntag, 3. Oktober, gibt es eine herbstliche Gartenmesse rund um Schloss Wocklum. „Endlich wieder eine Landpartie!“ Jakob Graf von Landsberg-Velen und Landpartie-Veranstalter Rainer Timpe freuen sich, dass die Veranstaltung stattfinden kann.

Für die Landpartie gilt die 3G-Regel, Zutritt erhält nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Für die zu hinterlegenden Kontaktdaten könne die Luca-App genutzt werden. 120 Landpartie-Aussteller werden mitten auf 18 000 Quadratmetern Schönes und Nützliches für Haus, Garten, Freizeit und Lebensart zeigen. Abgestimmt auf die Jahreszeit werden das praktische und kleidsame Produkte für Herbst und Winter sein: Warme Stiefel, wärmende Schals, attraktive Pullover, schützende Hüte, Mode und Schmuck, Kamine und Öfen, Kräuter und Öle.

Ein Mix aus Shopping im Grünen und Erholung der Seele. Foto: Rainer Timpe

hochgeladen von Lara Ostfeld

Was die Landpartien nach dem Urteil von Besuchern aber besonders auszeichnet, „ist der besondere Mix aus Shopping im Grünen und Erholung für die Seele, weil man sich hier vom Stress des Alltags bestens entspannen kann."

Für das Rahmenprogramm hat der Veranstalter mit „Tuba Libre“ ein Dixie-Quartett gebucht, das mit seiner Musik als Walk-Act gute Laune verbreitet. Zeitlose Musik bieten zudem das Duo Elo’s mit Geige und Gitarre, Patrick Porsch und seine Freunde sowie der Chor Bardidus an.

Kulinarisches Angebot

„Und natürlich gibt es ein umfangreiches aus der Region stammendes kulinarisches Angebot, aber auch hervorragende Weine von bekannten Weingütern und ausgezeichneten Winzern“, kündigt der Veranstalter an.

So sollen rund um Schloss Wocklum Vielfalt und Vielseitigkeit herrschen, wenn es darum geht, auf der Landpartie Neues für das Haus oder die Freizeitgestaltung zu entdecken, Unbekanntes zu kosten, Seltenes zu bestaunen und Ideen für die dunkle Jahreszeit oder ein Weihnachtsgeschenk mit nach Hause zu nehmen.

Der Schlosshof Wocklum bietet eine herbstliche Gartenmesse. Foto: Rainer Timpe

hochgeladen von Lara Ostfeld

Geöffnet ist die Landpartie auf Schloss Wocklum jeweils von 10 Uhr bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet an Tageskasse 12 Euro, online 10 Euro plus Vorverkaufsgebühr. Kinder bis 18 Jahren zahlen im Familienverbund keinen Eintritt, Hunde an der Leine sind erlaubt. Für den Donnerstag wird ein Paar-Ticket für 12 Euro angeboten. Tickets gibt es online über www.landpartie-wocklum.de.