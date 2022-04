Die Balver Grundschüler können bald im Sachunterricht nicht nur ihren Lehrer, sondern auch Google fragen: Fachbereichsleiter André Flöper hat am Freitag, 8. April, noch einmal 92 Ipads an die Grundschulen in Balve, Garbeck und Beckum übergeben.

Damit kommt rechnerisch nun auf zwei Grundschüler mehr als ein Ipad, was sowohl individuelles Arbeiten als auch Gruppen- und Klassenprojekte möglich macht. Damit geht es mit der Digitalisierung der Schulen in Balve weiter voran, nachdem in einem ersten Schritt die Einrichtungen bereits mit interaktiven Beamern, Whiteboards und Ipads ausgestattet wurden. Die iPads werden Heft und Füller nicht ersetzen, aber ergänzen.

Die Geräte wurden mit Landesmitteln gefördert, eine weitere Modernisierung ist durch das Land NRW bereits im Rahmen des Digitalpaktes bewilligt und durch die Stadtverwaltung vorbereitet worden.