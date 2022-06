Kreis Kleve saniert Radweg an der Sommerlandstraße

Für den betreffenden Abschnitt der Kreisstraße 5 gilt ab Montag, 4. Juli 2022, eine Einbahnstraßenregelung.

Der Kreis Kleve saniert den Geh- und Radweg an der Sommerlandstraße in Bedburg-Hau. Die Arbeiten zur Sanierung an dem Abschnitt der Kreisstraße 5 beginnen voraussichtlich am Montag, 4. Juli 2022. Die Bauarbeiten beginnen an der Einmündung zur Friedenstraße und Enden an der Einmündung Moyländer Allee. Die Sommerlandstraße wird für die Dauer der Bauarbeiten zur Einbahnstraße mit Fahrtrichtung von Till-Moyland nach Kleve-Kellen. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Die Anwohner des betroffenen Abschnittes haben während der gesamten Bauphase mit Einschränkungen und Behinderungen durch Baufahrzeuge und Arbeitsmaschinen zu rechnen. Sie können in Abstimmung mit der bauausführenden Firma unter Berücksichtigung der Bautätigkeiten ihre Grundstücke erreichen. Die Arbeiten werden voraussichtlich vier Wochen dauern. Der Kreis Kleve investiert für den Bauabschnitt insgesamt rund 450.000 Euro. Ansprechpartner für die Baumaßnahmen ist die Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB) unter Telefon 02821 977-090.