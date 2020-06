Die Ratssitzung am 25. Juni 2020 findet nicht im Rathaus, sondern in der Mehrzweckhalle Till-Moyland, Moyländer Allee 37 um 17 Uhr statt.

Auf der Tagesordnung stehen u,a, folgende Punkte:

- Beschluss über das Aussetzen derBeitragserhebung für die Betreuungsmaßnahmen Offene Ganztagsschule und Schule von acht bis eins im Zuge von COVID-19 für die Monate Juni und Juli 2020

- Aussetzen der Beitragserhebung von Kindern zur Betreuung in der offenen Ganztagsschule sowie den außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten (Schule von acht bis eins) der Primarstufe im Zuge von COVID 19 für den Monat April 2020

- Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes - Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange.

Die Empfehlung in dem 74-seitigen Konzept, erstellt von der BBE Handelsberatung GmbH: "Die Weiterentwicklung der Nahversorgung soll sich vor allem in dem zentralen Versorgungsbereich Schneppenbaum sowie im Nahversorgungsstandort Hau vollziehen." Für die Weiterentwicklung im Gemeindezentrum, Rosendahler Weg, wird das Gelände der ehemaligen Gesamtschule dargestellt - siehe dazu Abb.2. Inoffiziell soll Netto in den Startlöchern stehen.

- Flächennutzungsplan/Bebauungsplan Hau Nr. 26 -Rheinische Kliniken siehe dazu: Bürgerbegehren hier klicken und Planung hier klicken