Wahlanalyse Bedburg-Hau

Wahlgewinner war eindeutig die CDU mit einem Plus von 3,75%. Sie verbesserte sich damit auf 49,09%. Obwohl sich die Grünen sogar um 4,89% auf 19,81% verbesserten, ist die CDU klar die Gewinnerin, auch deswegen, weil ihr CDU-Bürgermeisterkandidat Stephan Reinders mit 45,5% gute Chancen haben wird bei der Stichwahl am 27. September gegen die parteilose Kandidatin Ursula Pitzner 27,43% zu gewinnen. Damit hätte dann die CDU eine absolute Mehrheit im Gemeinderat. Der ausgeschiedene Bürgermeisterkandidat Stefan Veldmeijer lag mit 27,06% knapp hinter Pitzner.

Eindeutig geschwächelt haben SPD und FDP. Die SPD musste einen Verlust von Minus 6,34% auf 21,68% hinnehmen, obwohl ihr Spitzenkandidat Willi van Beek in seinem Wahlbezirk das Direktmandat mit 42,89% holte. Letztlich verhinderte er jedoch damit, dass die CDU schon jetzt die absolute Mehrheit holte. Bei der FDP hielt sich der Verlust mit Minus 2,29% auf 9,42% noch in Grenzen.

Die Wahlbeteiligung lag bei 59,55% und damit rd. 3% höher gegenüber der Wahl 2014.

Die Stichwahl am 27. September zwischen Ursula Pitzner und Stephan Reinders kann sehr spannend werden, wenn sich SPD, Grüne und FDP einigen und ihren Wähler*innen empfehlen Pitzner zu wählen. Nur so scheint es noch möglich zu sein die absolute Vorherrschaft der CDU im Gemeinderat zu verhindern.

Die Bedburg-Hauer Landratskandidaten Silke Gorißen und Peter Driessen werden am 27. September in die Stichwahl gehen. Gorißen erreichte 48,68%, Driessen 24,0%. Dabei hatte Driessen noch Glück überhaupt in die Stichwahl zu kommen. Er lag nur knapp mit 1% vor Guido Winkmann.