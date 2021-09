Das Abschlussfest „Mein Ding! Bergkamen“ am vergangenen Samstag, 25. September, war ein großer Erfolg. Viele Projektbeteiligte, Interessierte und neugierige Besucher strömten zum Pestalozzihaus um in einer gemütlichen Atmosphäre die Außengalerie zu betrachten und am bunten Musik-, Kultur- und Mitmachprogramm teilzunehmen.

Heimatministerin Ina Scharrenbach, aus deren Ministerium das Projekt gefördert wurde, übernahm mit Bürgermeister Bernd Schäfer um 15 Uhr die Begrüßung. Außerdem wurden Anerkennungspreise und ein Geschenk an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer vergeben. Damit wurde die Außengalerie am Pestalozzihaus eingeweiht. Diese Fotografien und Aussagen zu "Bergkamen - Mein Ding, weil..." sind nun in der eindrucksvollen Außengalerie in Bild und Text zu sehen.

Das Projekt wurde gefördert vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Landesförderprogramms „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“