Die Stadtbibliothek Bergkamen ist wieder geöffnet. Entsprechend der aktuellen Coronaschutzverordnung darf sie unter Einhaltung der Hygienebestimmungen betreten werden.



Um den Kontakt weiterhin zu minimieren, bietet die Stadtbibliothek weiterhin die Bestellung zur Abholung an. Dabei können unter Tel. 02307/983500 oder per E-Mail an stadtbibliothek@bergkamen.de Medien bestellt und am nächsten Öffnungstag abgeholt werden.

Neue Bücher entdecken

Das Team der Stadtbibliothek war während des Lockdowns nicht untätig. So wurden die Romane umgearbeitet und stehen jetzt in Interessenkreisen wie z.B. Liebe, Historisches, Familie, Frauen.

Auch im Kinderbereich wurden neue Möbel angeschafft, die jetzt die Medien zu den Themen „Dinosaurier“, „Fahrzeuge & Co“, „Erde & Weltall“ und „Sport & Spiel“ ganz anders präsentieren. Auch der Bestand an Tonie-Figuren wurde ausgebaut. Und natürlich hat die Stadtbibliothek laufend aktuelle Medien angeschafft, die jetzt zur Ausleihe bereit stehen.

