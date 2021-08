Bergkamen. Seit 1987 ist Klaus von Depka als Vorsitzender für den Tischtennis-Club (TTC) Rünthe aktiv und hat bei der letzten Mitgliederversammlung sein Amt zur Verfügung gestellt.

Unzählige Spiele für den TTC in der Meisterschaft und die Organisation von Vereinsmeisterschaften wurden geleistet und nach 34 Jahren übergibt Klaus von Depka jetzt das Amt an Thorsten Stock. Dem Tischtennissport wird der ehemalige Vorsitzende verbunden bleiben und auch noch für den TTC an die Platte gehen.

Bei der Vereinsmeisterschaft des TTC am Samstag, 28., und Sonntag, 29. August, bedankte sich der Geschäftsführer der Stadtsportgemeinschaft, Heiko Rahn, für die zuverlässige und gute Zusammenarbeit.