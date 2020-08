Bottrop. Im Stadtteil Welheim sind am Sonntag 37 Autos zerkratzt worden. In der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 21:10 Uhr wurden die Beschädigungen an den Fahrzeugseiten angebracht. Alle betroffenen Autos standen an der Aspelstraße.

Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.Eine Zeugin will in den Abendstunden beobachtet haben, das Kinder mehrere Fahrzeuge beschädigt haben. Auf Ansprache sind die Kinder weggerannt. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat unter der Tel. 0800/2361 111 entgegen.