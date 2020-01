Zwei Bands spielen bei der ultimativen Rockparty am 14. März im Brauhaus

Wer auf richtig gute Live-Musik steht, sollte sich den 14. März schon mal dick im Kalender ankreuzen. Denn dann geht es im Brauhaus am Ring so richtig rockig zur Sache.

Zwei Bands aus dem Ruhrgebiet werden es beim ersten „One Night of Rock“ in Kirchhellen

richtig krachen lassen, sodass im Dorf die Wände wackeln.

Mit den größten Hits der erfolgreichsten Livebands aus den 60er, 70er & 80er Jahren,

verwandelt sich das Kirchhellener Brauhaus über vier Stunden in eine dampfende

Rockhöhle. Die Gäste erwartet ein musikalisches Feuerwerk aus zeitlosen Klassikern

der Rockgeschichte.

THE SERVANTS…born to Rock!

„We will rock you“ versprachen einst Queen und so halten es auch die Musiker

der Rockband THE SERVANTS. Die Gruppe präsentiert eine kulturelle Achterbahnfahrt durch die musikalischen Welten mit energiegeladenem Beat, Rock`n`Roll und mitreißenden Grooves. Mit den Hits von Status Quo, Dire Straits, Queen, AC/DC, T-Rex, ZZ-Top, Rolling Stones, CCR, The Sweet, The Beatles, Guns`n`Roses, Beach Boys, E.L.O. oder Billy Idol wird jeder Live-Auftritt zur ultimativen Retro-Party.



FÖRST APRIL---Rock & Blues – absolutely live & perfect!

FÖRST APRIL… das sind fünf talentierten Musiker die sich mit Leib und Seele

dem klassischen Rock und Blues verschrieben haben. Das Quintett spielt bekannte

Titel u.a. von Gary Moore,Joe Cocker,U2, Golden Earring, Eric Clapton, Blues Brothers,

James Brown - aber auch deutschsprachigen Rock z.B. von BAP oder Westernhagen.

Först April präsentiert alle Songs mit Leidenschaft und auf hohem Niveau.

Die Band begeistert bei vielen Auftritten ihr Publikum mit ihrem puristischen Stil und

dem hohen Wiedererkennungswert der gespielten Songs.

Die Gäste im Brauhaus erwartet also eine außergewöhnlich Rocknacht mit zwei Top-Bands und einer Hommage an die größten Livebands aller Zeiten, deren Musik unvergessen bleibt.

Veranstalter: Brauhaus am Ring

Beginn: 20:00 Uhr/ Einlass: 19:00 Uhr/ Eintritt: VVK 12,- €/ AK 15,- €



Tickets sind an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich:

- Brauhaus am Ring, Kirchhellener Ring 80-82, Telefon 02045/ 959000

- Humboldt Buchhandlung, Schulze-Delitsch-Str. 1, Kirchhellen, T. 02045/ 83947

- Tankstelle Josten, Bottroper Straße 18-20, Kirchhellen, Telefon 02045/ 2128

- Musikforum Bottrop, Pferdemarkt 2, Bottrop-City, Telefon 02041/ 20177

- The Servants Ticket-Hotline 0162/ 9190969

Infos:

www.theservants.de

www.brauhaus-am-ring.de

One Night of Rock