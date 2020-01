Ein Boule-Spielfeld in Fuhlenbrock einrichten und so durch einen entspannten Sport Begegnungen und Aktivität fördern. Oder die Bahntrasse als Radweg ausbauen, inklusive Verbindung nach Essen. Oder einen großen Veranstaltungsort in der Stadt schaffen, zum Beispiel für Abschlussbälle. Die Vielfalt der fast 70 Ideen, die im Rahmen des Projektes „Ruhrgebiet besser machen“ bisher eingegangen sind, ist nahezu grenzenlos.

Das ist genau das, was das Projekt der Essener Brost-Stiftung in Kooperation mit der Körber-Stiftung erreichen will.

Im Projekt möchte die Stiftung auf die Bürger der Stadt direkt zugehen und ihre Ideen für ein noch besseres Bottrop sammeln. Denn die Menschen der Stadt wissen oft am besten, was sie verbessern wollen. Dazu lädt die Brost-Stiftung zu sogenannten Kneipengesprächen ein, bei denen die Teilnehmer an Thementischen gemeinsam diskutieren und ihre Ideen einbringen können. Das erste Kneipengespräch in der Boy war mit fast 40 Teilnehmern ein guter Auftakt für das Projekt. Viele Ideen, vom Ausbau des Bunkers bis zu kostenlosem ÖPNV wurden diskutiert.

Die Ideen der Bürger werden am Abend an den Tischen zusammen besprochen und anschließend vorgestellt und auch online veröffentlicht. Dazu hat die Brost-Stiftung extra die Webseite www.ruhrgebietbessermachen.de ins Leben gerufen, auf der jeder Interessierte Ideen posten und auch kommentieren kann. Dort sind auch die Ideen aus den Gesprächen zu finden, die von den Moderatoren direkt veröffentlicht werden. An den zusammengetragenen Ideen ist auch die Politik sehr interessiert. Sie unterstützt das Projekt und bringt ihr Wissen mit ein.

Das Projekt „Ruhrgebiet besser machen“ findet in Bottrop noch an sechs weiteren Terminen in Kneipen und Lokalen statt. Anschließend wird in einer Ideenwerkstatt an konkreten Themen auch mit Experten weitergearbeitet.

Die Termine der Kneipengespräche sind: 6. Februar, 19 Uhr, Eigen, Funkehäuschen, Gladbecker Str. 211A; 11. Februar, 19 Uhr, Fuhlenbrock, Zum Keglereck, Wilhelm-Busch-Straße 20; 12. Februar, 19 Uhr, Kirchhellen, Klosterstübchen, Hauptstraße 85; 17. Februar, 19 Uhr, Batenbrock, Kali Orexi, Horster Str. 179; 18. Februar, 19 Uhr, Stadtmitte, Rathausschänke, Kirchhellener Str. 21; 5. März, 19 Uhr, Welheim, Gaststätte Heintze, Knappenstraße 27. Anmeldung online auf www.ruhrgebietbessermachen.de oder unter Tel. 0201/74993616