Das historische Torbogenhaus und die öffentlichen Toiletten am Eingang zum Bottroper Stadtgarten sind erneut zur Zielscheibe von Vandalen geworden. In der Nacht von Montag auf Dienstag vergangener Woche haben dort Unbekannte Graffiti-Schmierereien hinterlassen, Türen eingetreten, Trennwände herausgerissen und Seifen- und Handtuchspender abgerissen.

Trotz zweimaliger Reinigung und Kontrolle am Tag fallen die WC-Anlagen regelmäßig mutwilliger Zerstörung zum Opfer. In diesem Jahr ist es bereits das vierte Mal, berichtet Dirk Jurczik vom städtischen Fachbereich Immobilienwirtschaft. Mit etwa sechs bis acht Tausend Euro rechnet er für die Schäden. Die Damentoilette hat es erneut schlimmer getroffen als die Herrenabteilung. Bis der Schaden behoben ist bleiben die Toiletten geschlossen, wie lange das dauern wird, hängt mitunter an den Lieferzeiten der Materialien. Die Schmierereien an den Wänden sollen bis Ostern beseitigt werden.

Oberbürgermeister Bernd Tischler äußert seinen Ärger und bedauert, dass aus aktuellem Anlass die WC-Anlagen in Zukunft vorerst am Wochenende geschlossen bleiben müssen. Videoüberwachung auf dem Vorplatz der WC-Anlagen ist kaum umsetzbar, in den Toiletten selbst so gut wie unmöglich. Deshalb bittet er sich mit Hinweisen auf die Täter an den Ordnungsdienst der Stadt unter Tel. 70 39 71 oder an die Polizei zu wenden. Vermutet wird immer die gleiche Person oder Personengruppe. „Der Schriftzug „Snow“ taucht immer wieder auf“, erläutert Jurczik. Neben der Schließung der Anlagen am Wochenende plant die Stadtverwaltung eine verstärkte Präsenz des Ordnungsdienstes im Stadtgarten.