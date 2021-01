Die Bottroper Infomesse „Ausbildung + Studium“ findet aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr erstmalig digital statt. Von Sonntag, 24. Januar, bis Freitag, 30. Januar, können sich Bottroper Schülerinnen und Schüler mit Unternehmen und Hochschulen austauschen.

Um an der Infomesse teilzunehmen, wird nur ein Smartphone, Tablet oder Laptop benötigt. Am 24. Januar kann sich der Bottroper Nachwuchs kostenlos auf der Internetseite www.berufechecken.de registrieren. Dort werden auch die insgesamt 40 teilnehmenden Unternehmen und Hochschulen aufgelistet. Über einen virtuellen Rundgang, können sich die Schülerinnen und Schüler die digitalen Infostände anschauen oder das „Matching-Tool“ nutzen. Damit können auf Grundlage der persönlichen Präferenzen und Interessen entsprechende Berufsbilder und Studiengänge vorgeschlagen werden. In einem direkten Austausch, können Fragen zum Unternehmen oder zur Universität beantwortet werden und im besten Fall werden erste Vorstellungsgespräche vereinbart. Auch das Einreichen von Bewerbungen ist möglich. Ab Mittwoch, 27. Januar, können die Schülerinnen und Schüler mit teilnehmenden Unternehmen und Hochschulen Termine vereinbaren. Am Freitag, 29. Januar, (10 bis 18.30 Uhr) und am Samstag, 30. Januar, (9 bis 13 Uhr) stehen die Vertreterinnen und Vertreter der Unternehmen und der Hochschulen dann für Chats und Einzelgespräche zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die digitale Messe interessante und informative Videos rund um die Themen Studium, Ausbildung und Bewerbung in einem eigenen „On-Demand“ Videobereich an.