Solaroffensive in Bottrop wird in 2021 fortgeführt

Bottrop. Innerhalb weniger Wochen war die Förderung für das Jahr 2020 komplett ausgeschöpft.Aufgrund des großen Erfolges wird die Kampagne in 2021 fortgeführt. Im kommenden Jahr stehen weitere 30.000 Euro städtische Fördermittel zur Verfügung.



Ab Januar ist der Antrag wieder hier auf dieser Seite abzurufen und bei der Stadt Bottrop einzureichen.Nach erneutem Beginn der "Solaroffensive Bottrop" im Mai diesen Jahres förderte der städtische Fachbereich Umwelt und Grün die Errichtung von Photovoltaikanlagen im gesamten Stadtgebiet. Mit der Solaroffensive Bottrop haben die Stadt und die Innovation City Management GmbH in der Ziel-Phase der InnovationCity Ruhr in der Modellstadt Bottrop noch einmal Anreize zur Errichtung von Photovoltaikanlagen geschaffen. In den vergangenen Monaten konnten - mit einer Fördersumme von 30.000 Euro - insgesamt 54 Anlagen (in 2019: 50) mit einer Gesamtleistung von rd. 410 Kilowatt Peak (kWp) (in 2019: 440) gefördert werden. Für den Bau einer neuen Solaranlage wurden 100,00 Euro je Kilowatt-Peak (kWp) gefördert, maximal konnte ein Zuschuss von 600,00 Euro für eine Anlage beantragt werden. Dies stellt weiterhin einen wichtigen Beitrag zu den Themen Klimaschutz und Energieeffizienz dar. Dies bringt, laut der InnovationCity, in Bottrop einen jährlichen Stromertrag von 321.000 Kilowattstunden. Dies entspricht ungefähr der Versorgung von 80 Vierpersonen-Haushalten und spart jedes Jahr etwa 193.200 Tonnen CO2 ein bzw. etwa so viel, wie 128 Berufspendler in NRW pro Jahr ausstoßen.

Oberbürgermeister Tischlers Fazit: „Ich bin glücklich, dass durch das Förderprogramm die privaten Investitionen unserer Bürgerinnen und Bürgern zum Klimaschutz im gesamten Stadtgebiet zeigen konnten, welche wichtige Rolle die effiziente Nutzung von Sonnenenergie auch heute noch spielt.“