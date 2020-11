Es ist doch immer wieder erstaunlich, was die Leute so alles in den Gewässern entsorgen. :-( Den Staubwedel hat doch tatsächlich jemand gerade eben ins Wasser geworfen. Man kann sogar noch die Wasserspritzer sehen. Oder habt ihr vielleicht eine Idee, um was es sich da handeln könnte? ;-))

Bin auf eure Vorschläge gespannt. LG und eine schönes Restwochenende