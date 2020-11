Das Quartierbüro Ickern im Lockdown

Das Quartierbüro der Diakonie in Ickern ist während des Lockdowns im November telefonisch und per E-Mail erreichbar. Termine mit den Quartierentwicklern können telefonisch vereinbart werden.

Der Quartierrundgang am 30. November 2020, der in die St. Antonius-Kirche in Ickern führen sollte, kann leider nicht stattfinden. Sobald es die Pandemie-Situation zulässt, werden die Quartierrundgänge wieder aufgenommen.

Die Quartierentwickler Anette Pehrsson und Rolf Wöhlke sind erreichbar (Mo-Mi u. Fr, 8 – 13 Uhr) unter Telefon 023 05 – 70 44 881 und 70 44 880 und per E-Mail: qeickern@diakonie-herne.de oder qeickern-woehlke@diakonie-herne.de