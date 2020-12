Ausdruck des Glaubens, Zeichen der Hoffnung und Zuwendung zum Nächsten

Die Aktion Friedenslicht gibt es seit über 25 Jahren in Deutschland. Jedes Jahr entzündet ein Kind das Friedenslicht an der Flamme in der Geburtsgrotte Christi in Bethlehem. Dieses Licht wird dann auf der ganzen Welt im Rahmen einer „Lichtstafette“ weitergegeben und kommt am 4. Advent, 20. Dezember, in die Evangelische Kirchengemeinde Hiesfeld.

Frieden überwindet Grenzen

Die Weitergabe des Lichtes, gerade in diesen schwierigen Zeiten, ist Ausdruck unseres Glaubens und ein Zeichen der Hoffnung sowie der Zuwendung zum Nächsten. Die Friedenslichtaktion steht in diesem Jahr unter dem Motto: „Frieden überwindet Grenzen“.

„Gerade in diesem Jahr spüren wir, wie wichtig es ist, wenn sich Grenzen bilden, wenn Grenzen sogar geschlossen werden und wir in unserer Freiheit eingegrenzt werden, ein Zeichen der Hoffnung zu setzen. Die Pandemie hat uns gezeigt, wie zerbrechlich unser gesellschaftliches Leben ist, aber auch wie wichtig Kreativität, besonnenes Handeln und Zuversicht sind.

Nehmen Sie das Friedenslicht als Zeichen der Hoffnung mit in die Weihnachtstage und geben es weiter“, sagt Pfarrer Sven Hesse und ergänzt: „Ich freue mich sehr, dass das Friedensgebet-Team unserer Kirchengemeinde auch in diesem Jahr das Friedenslicht aus Bethlehem nach Hiesfeld bringt und die Weitergabe an Menschen aus Hiesfeld und Dinslaken am 4. Advent möglich macht“.

Übergabestation Hiesfelder Dorfkirche

Am kommenden Sonntag, 20. Dezember, wird es von 11 bis 18 Uhr eine Übergabestation in der Hiesfelder Dorfkirche geben, wo das Licht in Empfang genommen werden kann. Die entsprechenden Corona-Hygienerichtlinien werden eingehalten, bei der Abholung ist der Mund- und Nasenschutz zu tragen