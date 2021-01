Welcher Bürgermeister, aber auch und das ganz besonders, die Bürger, wünscht sich nicht eine „Kümmerin“? Im Dorf Hünxe gibt es sie!

Seit fast einem Jahr nun ist Annelie Giersch als Kümmerin für die Gemeinde Hünxe tätig. Angesiedelt ist sie bei der Diakonie Dinslaken. Hat ihren Sitz jedoch im Quartiersmanagement für die Gemeinde Hünxe. Die gebürtige Metelerin hat ein Studium der Sozialpädagogik absolviert und war vorher in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig. Frau Giersch macht eine tolle Aufforderung: „Ich bin für Sie und für die Bürgerschaft da – Ich werde Ihr #DorfMitGestalter!“

Mit Hilfe von Fördergeldern aus den Programmen „Verfügungsfond“ und „Hof- und Fassadenprogramm“ sollen umfangreiche Verschönerungsmaßnahmen am Immobilienbestand erfolgen. Dabei werden die Bürger direkt eingebunden. „Wir wollen gemeinsam neue Aufenthaltsqualitäten im Dorf schaffen.“ ermuntert die Kümmerin die „Dorfbewohner“ sich aktiv zu beteiligen. Um Maßnahmen umsetzen zu können, können Bürger im Quartierspunkt einen Förderantrag stellen und erhalten eine Anteilsfinanzierung von 50 % der förderfähigen Gesamtkosten.

Erste Projekte umgesetzt

Bisher sind bereits die Projekte „Seid #JuteNachbarn und sorgt füreinander“ sowie „Graffiti Workshop Part 1 am Skatepark Hünxe“, umgesetzt worden. Gemeinsam mit Marten Dalimot wurden auf der Skateanlage Farbexplosionen sichtbar, einzigartige Bilder und handgemachte Kunstwerke wurden von jungen Menschen für junge Menschen geschaffen. Derzeit läuft die Aktion "Nimm Platz". Alle Bürger sind herzlich eingeladen sich an der Gestaltaktion zu beteiligen. Gemeinsam werden kreative Farbkleckse in Form von Stühlen gestaltet, auf denen man zukünftig an verschiedenen Orten in der Gemeinde Platz nehmen kann. Bunte Stühle werden im Dorf zu finden sein und bieten die Möglichkeit, mit einem Buch zu verweilen, eine Pause einzulegen oder einfach dem geselligen Dorfleben beizuwohnen.

Termine

Am 25. Mai 2021 steht der Tag der Nachbarn auf der Agenda. Das Motto lautet “Helfen wir einander!”

Info

Frau Giersch ist zu erreichen unter 0151-22152967 oder per email: quartiersmanagement@huenxe.de

Sie steht aber auch persönlich für Fragen, Vorschläge, Anregungen und Austausch zur Verfügung. Quartierspunkt Hünxe; Alte Dinslakener Str. 4; 46569 Hünxe

Sprechzeiten im Quartierspunkt: Dienstag: 15.30 bis 19.30 Uhr + Donnerstag: 11 bis 15.30 Uhr

Das Quartierspunkt-Büro ist seit dem 16.12.20 auf Grund der Corona-Verordnung nicht mehr regulär offen. Frau Giersch ist trotzdem für Sie da. Sie bietet virtuelle Sprechstunden an. Der Link zur virtuellen Sprechstunde: https://discord.gg/x3Jrtszn4u