Der Gospel-Chor "Singing Hardt" lädt zum Konzert am Samstag, 25. Januar, ein. Unter dem Titel "Stand by me" werden Gospel-Songs, spirituelle und andere gefühlvolle oder auch fetzige Songs präsentiert.

Beginn ist um 18:30 in der St.Nikolaus Kirche Storchsbaumstraße 77 in Dorsten. Der Eintritt ist frei, doch über eine Spende würde sich der Chor freuen.

Wer gerne Spaß am Singen in der Gemeinschaft hat, kann jederzeit mitmachen. Der Chor probt unter Leitung von Ursula Dopp (5.v.rechts ) jeweils am 1. und 3. Mittwoch im Monat.