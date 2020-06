Dorsten. Der Tisa-Brunnen ist eine der wichtigen kulturellen Landmarken in unserer Stadt. Auch wenn sich die Experten um den künstlerischen Wert streiten mögen, wird der Brunnen von den Dorstener Bürgern als Wahrzeichen der Stadt gesehen. Zudem erfüllen Brunnen im allgemeinen eine wichtige Aufgabe in Sachen Innenstadt-Klima, wie mittlerweile einige Umweltstudien aufzeigen.

Der SPD Stadtverband und allen voran Kunstbeiratsmitglied Friedhelm Fragemann, will den Brunnen deshalb erhalten. Doch soll die Dorstener Bürgerschaft in die Entscheidung mit einbezogen werden und deshalb schlägt SPD- Spitzenkandidat Fragemann in einem Brief an den Bürgermeister eine Bürgerbefragung zum Thema „Erhalt des Tisa-Brunnen“ vor.

Fragemanns, schon vor längerer Zeit, vorgetragene Idee, eine Kopie des Brunnens zu errichten und die Original-Reliefs vor Umwelteinflüssen geschützt an anderer Stelle den Bürgern zugänglich zu machen, unterstützt mittlerweile auch der CDU-Ortsverein Altstadt/Feldmark. Dies sollte somit eine gangbare und mehrheitsfähige Lösung für den Brunnen sein.