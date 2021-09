Am Freitag, 3. September 2021, fanden bei spätsommerlichem Wetter die Abteilungsmeisterschaften der Leichtathleten statt. Die Volksbankarena war bestens vorbereitet, um über 90 Kindern und Jugendlichen jeweils in ihrer Altersklasse im 800m Lauf, Weitsprung bzw. Zonenweitsprung, Sprint und Schlagballwurf gegeneinander antreten zu lassen.

Nach einem gemeinschaftlichen Aufwärmprogramm starteten alle Kinder und Jugendlichen an den verschiedenen Ständen in ihren Trainingsgruppen mit unterschiedlichen Disziplinen. Die Reihenfolge der Disziplinen für jede Gruppe hatte die Abteilungsleiterin Kirsten Klein-Bösing vorab akribisch geplant, um möglichst keine Wartezeiten für die Teilnehmer entstehen zu lassen. Und so waren fast alle Sportlerinnen und Sportler trotz einer kleinen Regenpause kurz vor dem geplanten Ende fertig und die Belohnung vom Eiswagen war redlich verdient. Alle teilnehmenden Jahrgänge wurden im Anschluss an den Wettkampf bei einer feierlichen Siegerehrung vor der Tribüne umrahmt vom tosenden Beifall der Eltern geehrt. Abteilungsleiterin Kirsten Klein-Bösing war begeistert von der großen Anzahl an Teilnehmern und deren sportlichen Ergebnisse. Die Teilnehmerzahl konnte gegenüber 2019 nochmals gesteigert werden.

Fotos und weitere Infos auf www.svs-leichtathletik.de

Quelle: SV Schermbeck / Carsten Klein-Bösing