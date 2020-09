Saisonauftakt unter verschärften Bedingungen

Nachdem die vorherige Saison aufgrund der Corona-Bedingungen vorzeitig abgebrochen werden musste, ist die aktuelle Saison nun gestartet – natürlich unter verschärften Bedingungen. Das hindert die Hervester allerdings nicht daran, an der Platte wieder alles zu geben!

Während es in der Bezirks- und Kreisliga noch zu Startschwierigkeiten kam, konnte in den Herren- und Jugend-Kreisklassen sowie der Jugend-Kreisliga ordentlich gepunktet werden.

Herren – Bezirksliga 1

TTV Hervest-Dorsten – DJK TTG Gladbeck-Süd 3:9

Das erste Spiel unter Corona Bedingungen hatte sich die erste Mannschaft sicherlich erfolgreicher vorgestellt. Denn gegen die Favoriten aus Gladbeck musste sich die erste Mannschaft geschlagen geben. Trotz spannender und knapper Spiele konnte nur ein Trio aus Hervester Sicht überzeugen. Hierzu zählte zum einen der überragend spielende Daniel Bergmann, welcher den Ehrenpunkt im oberen Paarkreuz holen konnte. Zum anderen zeigte Carsten Winkel mit einer stark kämpferischen Leistung, dass im mittleren Paarkreuz auch mehr drin gewesen wäre. Zum Schluss zeigte Josef Pöppelbuß mit all seiner Erfahrung und Routine dem Gegner seine Grenzen auf und bewies damit, dass in allen drei Paarkreuzen Punkte geholt werden können und sich die erste Mannschaft für die kommenden Spiele nicht verstecken muss.

TTV Herren: Daniel Bergmann, Carsten Winkel, Josef Pöppelbuß.

Herren – Kreisliga 1

TTC Arminia Ückendorf – TTV Hervest-Dorsten II 9:3

TTV Herren 2: Andre Kapteina, Robin Juste, Andre Rothlübbers.

Herren – 1. Kreisklasse 1

TTV Hervest-Dorsten III – TTC Horst-Emscher II 6:6

TTV Herren 3: Andre Funcke (2), Max Hochstrat, Thomas Schmidt, Stephan Oelze, Ute Kapteina.

Herren – 1. Kreisklasse 2

TTV Hervest-Dorsten IV – VfB Kirchhellen III 12:0

TTV Herren 4: Thomas Wichmann (2), Max Hochstrat (2), Thomas Schmidt (2), Fritz Hähnchen (2), Ulrike Hölting (2), Harald Lücke (2).

Herren – 3. Kreisklasse 2

TTC Horst-Emscher III – TTV Hervest-Dorsten VI 3:5

TTV Herren 6:Thomas Päpke, Frank Determann, Martin Thiele, Lukas Stepka (2).

Jungen – Kreisliga

TTV Hervest-Dorsten – VfB Kirchhellen 6:3

TTV Jungen: Tom Wisniewski (3), Linus Ostrop (2), Felix Schwarze.

Jungen – 1. Kreisklasse

TTC Horst-Emscher – TTV Hervest-Dorsten II 0:9

TTV Jungen 2: Jakob Köhler (3), Tom Neuber (2), Nils Köhler (2), Jonas Belecke (2).

TTV Hervest-Dorsten III – TTC BW Ückendorf 1:8

TTV Jungen 3: Pascal Kuhlmann.