Generalversammlung Harmonie Lembeck 2021

Erstmals wird aufgrund der jetzigen Covid-19-Pandemie die Generalversammlung der Harmonie Lembeck am 19.03.2021 online über das Konferenzprogramm „Zoom“ stattfinden. Dies ist aufgrund der Corona-bedingten Änderung der entsprechenden Gesetzeslage ausdrücklich erlaubt. Alle Mitglieder, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden die Möglichkeit erhalten, dabei zu sein. Die Installation eines Programms ist dafür nicht zwingend. Damit sich am Tag der Generalversammlung alle Teilnehmer pünktlich und reibungslos zuschalten können, wird ein paar Tage vorher ein Probedurchlauf stattfinden. Genauere Informationen und Anmeldedaten zur Teilnahme werden die Mitglieder Anfang März mit der offiziellen Einladung zur Generalversammlung per Post erhalten.