Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Wulfen fand im Heimathaus statt. Die harmonisch verlaufene Versammlung wurde von 108 Mitgliedern besucht.

Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Johannes Krümpel, fand die Totenehrung statt. 26 Mitglieder verstarben im letzten Jahr. Anschließend verlass der 1. Geschäftsführer Martin Huthmacher, den Geschäftsbericht des vergangenen Jahres und ließ die zahlreichen Aktivitäten des Vereins noch einmal Revue passieren. Dann folgten die Berichte der einzelnen Gruppensprechern und der Bericht der Kassiererin Sabine Wanning.

Zum Schluss der Versammlung gab der 1. Vorsitzende noch einen Ausblick auf das Jahr 2020 bekannt. Die Versammlung endete gegen 21.30 Uhr. Ab Februar 2020 gibt es unter der Leitung von Frau Petra Hüttermann eine neue Gruppe, es wird eine Imkergruppe aufgebaut. Zur Wahl stand in diesem Jahr ein Kassenprüfer an. Die Versammlung wählte Norbert Mergen für zwei Jahre zum neuen Kassenprüfer. Der Heimatverein konnte im letzten Jahr 83 neue Mitglieder begrüßen. Am 31.12.2019 betrug der Mitgliederstand 1.179 Mitglieder.

Quelle: Heimatverein Wulfen