+ + + P R E S S E M I T T E I L U N G + + +

Dortmund Wanderers laden zum Baseball-Schnuppertraining

Nachdem die Corona-Baseballsaison nun auch zu Ende gegangen ist, suchen die Dortmund Wanderers Verstärkung für ihre Teams.

In 2022 werden im Jugendbereich Teams in den Altersgruppen U10, U12, U15 und U18 antreten. Auch wird es in der niedrigsten Herren-Klasse (Bezirksliga) zwei Teams geben, in denen Anfänger am regulären Spielbetrieb teilnehmen können.

Für Frauen bietet sich insbesondere das Wanderers Softball-Team an.

Zum Kennenlernen des Sports werden an den beiden Vereinsstandorten daher zwei kostenlose Schnuppertrainings in allen Altersklassen angeboten:

Mittwoch, den 13.10., zwischen 17:00 h und 19:00 h, am Sportplatz Ostermannstraße/Hahnenmühlenweg in Dorstfeld

Donnerstag, den 14.10., zwischen 17:00 h und 19:00 h im Hoeschpark in der Nähe vom Borsigplatz.

Die Teilnehmer sollten Sportsachen (Trainingshose) und Sportschuhe (Turnschuhe oder Stollenschuhe) mitbringen. Alle anderen Materialien (Handschuhe, Bälle, Schläger) können vor Ort ausgeliehen werden.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung per Email unter events@dortmund-wanderers.de erwünscht.

Teilnehmer müssen einen 3G-Nachweis vorlegen.