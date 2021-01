Der Sternsingersegen in den drei katholischen Gemeinden des Pastoralverbundes Eving-Brechten wird auch am Sonntag, 10. Januar, zum Mitnehmen in den Kirchen St. Barbara, St. Marien und St. Antonius ausliegen. Gleichzeitig wird es auch die Möglichkeit zur Spende geben.

Weitere Infos im Pfarrbüro, Tel. 0231/851900, E-Mail: gemeindebuero@pastoralverbund-eving-brechten.de oder direkt bei den Ansprechpartnern in den Gemeinden.