"Winterglühen" - so heißt der Glühweinmarkt am Haus Rodenberg, der nach dem großartigen Erfolg im Januar 2019 nun auch vom 3. bis 5. Januar 2020 fortgesetzt wird. Und die Veranstalter haben diesmal einiges "draufgepackt". Es gibt diesmal aufwendigere Lichttechnik dank der Unterstützung des Stadtbezirksmarketings, es gibt noch mehr Winzerglühweine aus vielen Weinbaugebieten in Deutschland wie "Winterpulli weiß" oder „Schlossgartenhof rosé". Eine weitere Aufstockung: Es gibt noch mehr kostenloses Stockbrot für die Kinder.

Nach der wohl anstrengenden und hektischen Vorweihnachtszeit, ist es auf dem Winterglühen nun Zeit in aller Ruhe und Gelassenheit ein beliebtes Gut des Winters zu genießen: den Glühwein.

In lauschiger Atmosphäre können auf dem Open-air Glühweinmarkt „Winterglühen“ über 30 verschiedene Glühweine, heiße Cocktails und Winterbiere probiert werden. Das Winterglühen startet in den ersten zwei Monaten des neuen Jahres an insgesamt sechs Standorten in und um Dortmund.

Um eine ganz besondere und einzigartige Atmosphäre zu schaffen, wird jeder Standort individuell illuminiert um die jeweilige Szenerie der Ortschaft in ein ganz neues Licht zu rücken. Gestartet wird die Veranstaltung der AIG Westend e.V. am Haus Rodenberg, in Zusammenarbeit mit der VHS und Unterstützung des Stadtbezirksmarketing Aplerbeck.

Man kann es sich am Haus Rodenberg winterlich gemütlich machen, am Lagerfeuer und oder per innerer Heizung mit Glühwein oder anderen heißen Getränken. In wohliger Atmosphäre können die verschiedensten Sorten Glühwein wie zum Beispiel Kirsch-, Schoko- oder Hanfglühwein, Winterbier und heiße Cocktails probiert werden.

Der Fokus liegt dieses Jahr besonders auf den sieben verschiedenen Winzerglühweinen, die man aus ganz Deutschland zusammengetragen hat. Ob Weiß-, Rosé- oder klassischer Rotwein.

Auch für Schutz vor Wind und Wetter ist durch den heimeligen Kreis aus unseren einheitlichen Pagodenzelten gesorgt. Natürlich sollen auch die Kinder und jungen Leute nicht zu kurz kommen: Es gibt Stockbrot, heiße Getränke und ein Karussell. Das Winterglühen wird auch wieder ein kleines Schlemmerfest: von Flammenkuchen über Spezialitäten vom Grill, bis hin zu gebrannten Mandeln ist für jeden etwas dabei.

Eine spektakuläre Illumination des Haus Rodenbergs verwandelt den gesamten Park in ein Winterwunderland.

Es gibt außerdem zahlreiche Bio-Glühweine und auch einige vegane Weine. Winterglühen ist zudem ein „green event“ – die Umweltbilanz wurde planerisch optimiert: weniger Müll, dafür Mehrweg.

Der Tassenpfand kann gerne wieder für die Arbeit der Stiftung Kinderglück gespendet werden (Spendensumme 2019 waren rund 900 Euro in Aplerbeck).

Winterglühen am Haus Rodenberg