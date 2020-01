In diesen Tagen wurde das Breitmaulnashorn-Baby der Öffentlichkeit vorgestellt. Und es hat einen Namen. Der kleine Bulle heißt „Willi“, nach Herzenswunsch des Huftier-Reviers im Zoo.

So möchte das Zoo-Team Wilfried „Willi“ Eichel ehren, der seit über 40 Jahren Huftierpfleger im Zoo ist und in diesem Jahr in den Ruhestand geht. Am 8. Januar brachte die 14-jährige Breitmaulnashorn-Dame „Shakina“ den kleinen Bullen zur Welt. Damit ist der Zoo einer von bundesweit nur sechs Zoos, denen die Nachzucht eines Breitmaulnashorns gelungen ist.

Ausgelassen tollt der kleine Breitmaulnashorn-Bulle mit seiner Mutter Shakina (14) in der Außenanlage herum. Nach der Schonzeit ist das Jungtier nun für Besucher nicht nur über einen Monitor, sondern live zu sehen. Willi ist der zweite Nachwuchs, den das Nashorn-Paar Shakina und Amari gezeugt hat.

Die erfahrene Mutter hat viel Geduld mit ihrem Baby und lässt auch seine spielerischen Attacken über sich ergehen. Die Mutter-Kind-Bindung ist sehr gut und der Kleine trinkt ausgiebig.

Der Zoo hat auch das Video von Willis Geburt online gestellt: www.zoolotse.de/ZooDortmund/videos/Nashorn-Geburt_Shakina_komprimiert.mp4