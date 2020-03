Christof Vieweg

Delius Klasing Verlag, Bielefeld

244 Seiten, gebunden

207 Fotos und Abbildungen, Format 26,9 x 28,9 cm,

Euro (D) 59,00

Euro (A) 60,70 •

ISBN 978-3-667-11666-6

„Heilige Hallen“, so heißt ein spektakulärer Bildband aus dem Delius Klasing Verlag.

Er bietet atemberaubende Einblicke in die geheime Fahrzeugsammlung von Mercedes-Benz.

Nicht eine „heilige Halle“ gibt es, in der die Modelle mit dem Stern für die Nachwelt bewahrt

sind, sondern deren zwölf, deren Standorte geheim gehalten werden. Der Auto -Experte

Christof Vieweg durfte sich umschauen, und das hat er ausgiebig und kenntnisreich getan.

Sein fotografisch brillanter Streifzug durch die weltweit einzigartigen Schatzkammern der

Edel-Marke ist wahrhaftig eine Sternstunde für alle Mercedes -Freunde.

Die Serienmodelle bis 1945 sind im ersten Kapitel versammelt, vom ersten Serienauto der Welt über den eleganten Mercedes Simplex und den markanten Benz Spider bis hin zu den frühen Luxuslimousinen.

Der „Maharadscha-Wagen“ dürfte die Krone dieser frühen Schöpfungen sein.

Die Renn- und Rekordwagen sodann ‒ vom „Prinz Heinrich“ von Benz bis zum Mercedes -

AMG Petronas F1 W09 EQ Power+: Wucht und Futurismus allenthalben.

Die legendären Nachkriegsmodelle (mit unter anderem dem majestätischen 600 Pullman-Landaulet und dem todschicken Mercedes-Benz 500 K) schließen sich an, bevor es im vorletzten Abschnitt um die „Sternschnuppen“ geht, die Prototypen und Raritäten. Hier ist es der C111, der alles überstrahlt.

Und welch ein Augenschmaus sind „Uhlenhauts Unikate“, Avantgarde -Studien von Rudolf Uhlenhaut, die nie zum Einsatz kamen, oder das Vision gebliebene Geheimprojekt SLX. Experimentiert wurde schon immer, davon zeugt ein Sport -Roadster von 1935, von dem nur

ein Exemplar erhalten ist.

Das funkelnde Schlusskapitel zeigt die Museumsexponate auf freier Bahn: bei Klassik-Rallyes und Oldtimer-Shows.

Schmuckstücke in einem Band, der selbst eines ist.