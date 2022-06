Warum will die Stadt Dortmund eine gute und erfolgreiche Einrichtung für Jugendliche in Hörde schließen? Was versteht die Stadt Dortmund unter Jugendarbeit? Die Jugend sind die Wähler von morgen!

Die Rampe muss bleiben!

Wer das Fußball-Museum sponsern kann, muss auch das Geld haben eine sinnvolle Jugendarbeit zu finanzieren.

Die Aussagen zur Rampe der Stadtsprecherin zeigen ein deutliches Desinteresse am Thema.

Wäre es nicht die Aufgabe der beiden großen Kirchen im Stadtbezirk, mit den Bürgern und örtlichen Politikern den Protest zu organisieren? Soll das soziale Gefälle im Stadtbezirk zementiert werden? Erfolgreiche Jugendarbeit könnte auch ein Leuchtturm-Projekt sein!

Rampe II und Phoenix-West zusammen als Tandem wäre eine Big-Story!

Könnte Rampe II nicht von den städtischen Tochtergesellschaften gesponsert werden?

Ideen sind gefragt!

Die Mitarbeiter der Rampe II waren auch Ansprechpartner bei Problemen der Jugendlichen, wer soll den nun zuhören und Hilfestellungen geben?

Sollte die Rampe geschlossen werden, können sich die Jugendlichen sich nur wieder am Phoenix-See oder auf Phoenix-West treffen und ihre Freizeit gestalten.