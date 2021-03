Die Genossin Lüders aus Dortmund wurde als Generalsekretärin mit mageren 265 Stimmen von 442 Stimmen im Amt bestätigt. Eine politische Klatsche, eine Abstrafung nicht nur für die Genossin, sondern auch für die Dortmunder SPD.

Die einstmals selbstherrlichen, arroganten Besserwisser in der NRW SPD wurden auf die politische Reservebank versetzt.

Was haben die vier Landtagsabgeordneten aus Dortmund in der Coronakrise bisher für den Bürger der Stadt geleistet?

Es geht um Fakten, nicht um politische Geschwätzigkeit, davon hat der Bürger schon zu viele Dosierungen erhalten.

Kann man bei den Genossen, besonders in der Führungsetage, Züge/Ausschweifungen des Jakobinertums erkennen?

Die Partei, mit ihrem Führungspersonal, ist in der Krise abgetaucht.

Hat Dortmund in der Krise einen Oberbürgermeister?

Welche Ideen bietet die glorreiche ehemalige Arbeiterpartei dem Bürger an um die Folgen der Krise zu beseitigen? Belebung der Stadtteile, der Innenstadt? Konjunkturprogramme für Dortmund?

Warum lehnen die Sozis in Dortmund eine Wirtschaftsförderung nach dem Cluster-Modell ab?!

SPD Wirtschaftspolitik in NRW für das Ruhrgebiet, Cluster-Modelle, Industriepolitik für das Land NRW von der SPD?

Solange die SPD-rathaus-Fraktion den Begriff „Massenkaufkraft“ für einen politischen Begriff aus der Mottenkiste hält, dürfte es in Dortmund keine Aufschwung geben!

Der erste Mann der Stadt, ein gelernter Volkswirt, sollte den Genossen im Rat Nachhilfe geben. Er sollte ihnen die Klassiker der VWL empfehlen, von Krugmann bis Steglitz. Auch ein wenig Karl Schiller wäre zu empfehlen

Was ist der Kern sozialdemokratischer Marktwirtschaft? - Radwege, Leuchtturmprojekte, ein Fußball-Museum?

Nicht vergessen, der Nettolohn der Arbeitnehmer ist Kaufkraft! Mit den jährlichen Erhöhungen der Gebühren, der Steuern würgt man jeden Aufschwung ab!

Ein Signal wäre es, die aufgeblähte Verwaltung zu verkleinern! Die Lohn-/Gehaltskosten verringern!

Nur wer wagt, gewinnt!!!