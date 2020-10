Wird ein Kleingartenverein besser geführt als de Dortmunder CDU?

Kann die Dortmunder CDU überhaupt Kommunalpolitik? Kleinbürgerliches Denken ist der Hemmschuh warum die Partei in Dortmund - nie – eine Großstadtpartei werden kann! Im Schlafwagen an die Macht, wird immer ein Traum bleiben! Wer an die Macht will muss dem Bürger eine Alternative anbieten.

Von den Grünen lernen, bedeutet siegen lernen!

Wer in den letzten Jahren der SPD gedient hat, wird vom Bürger nicht als eigenständige politische Kraft wahrgenommen! Verdankt die SPD nun ihren Wahlsieg, der CDU in Dortmund, da diese in den geistigen Schuhen der Adenauer Ära unterwegs waren?!

Die Vorkommnisse im Stadtbezirk Lü/Ma bei der CDU sind ein Indiz dafür!

Welche klaren inhaltlichen Aussagen hat die CDU im Wahlkampf getroffen?

Die Cliquen und Grüppchenbildung innerhalb der Partei konnten nie beseitigt werden!

Die Zusammenkünfte der Rats-CDU und ihre Arbeit, erinnern den Bürger immer an eine Zusammenkunft eines Red Lions – Club.

Wenn die Fraktion davon gesprochen haben sollte, ein Gerücht, „Oppositionsarbeit ist für/bei uns kein Thema“, will nicht gewinnen.

Warum betreibt die CDU in Dortmund dann überhaupt Kommunalpolitik?

Was haben Schalke 04 und die Dortmunder CDU gemeinsam? - Es fehlen Siege!

Dem Personal im Rat, ihre Führungsspitze fehlte in den letzten Jahren der Bezug zu den Menschen, die jeden Tag ihren Job verrichtet haben!

Ausblick:

Welche Optionen hat die CDU-Ratsfraktion (20 Sitze) in den nächsten fünf Jahren?!

Stellen wir klar: Nicht die SPD sitzt am Katzentisch, sondern die CDU!

Die CDU im Rat ist sowohl bei der SPD als auch bei den Grünen, in einer Bittsteller-Rolle!

Die CDU kann von Rot-Grün im Rat an die Wand gedrückt werden!

Welche Strategie hat die CDU nun um in der Dortmunder Kommunalpolitik als anerkannter Player bei den Bürgern zu erscheinen.

Eigenständigkeit, eigene Ideen dem Bürger/Innen zu präsentieren, um als eigenständige Kraft , mit Tatendrang, dem Bürger zu begegnen!

Wird die Partei, die Parteispitze diesen Kurs gemeinsam tragen können?

Die CDU ist in dieser Stadt keine Volkspartei.

Was bleibt noch anzumerken?

Im zweiten Wahlgang hat die Führungsspitze der Dortmunder CDU versagt!

Wo war die Partei mit öffentlichen Auftritten, mit einer Kampagne für den Kandidaten?

Rot-Grün brauchen die CDU nicht um die Zukunft dieser Stadt zu gestalten!

Wer oder warum braucht man die CDU in Dortmund?

Das etablierte Bürgertum hat mit Grün einen politischen Waffenstillstand geschlossen!

Bei dieser Wahl ist die CDU der große Wahlverlierer!